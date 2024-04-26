屏東熱門旅遊景點小琉球，出現一名越野機車騎士，在風景點花瓶岩旁的靈山寺階梯，騎上約3、4層樓高的階梯、再俯衝而下，引起當地居民氣憤，大罵行逕危險，但東港警方卻指出，該處屬於靈山寺私人土地，非屬道路範圍，不適用道路交通管理處罰條例。

小琉球臉書地方社團25日有網友貼出一段影片，一名騎著越野機車的騎士，在靈山寺旁的階梯，先從廣場往上騎了3段階梯，高度已達約3、4層樓，再迴車往下衝，搭配熱門音樂，顯得相當熱血，但是這短短30秒的影片，卻引發當地居民的憤怒，紛紛譴責騎士的行逕。

貼文者指出，「這樣好嗎？那是人走的樓梯，為什麼要這樣糟蹋小琉球呢？」網友回應表示，「靈山寺的樓梯看起來已經是有在龜裂了，為什麼還要這樣搞破壞？有經過廟方的同意嗎？」貼文者說，就是看不過才貼上來。

當地居民說，這地方連結小琉球遊客中心與花瓶岩，連續階梯很長。還有居民氣憤指出，那條路是迎王神轎的路線，神轎都從這抬下去，「一點都不覺得帥！看這種影片第一次希望他摔車的！我覺得很可惡。」

居民紛紛譴責表示，「又是一個樓梯的猴子，怎不摔一摔，自以為很帥膩，有夠87」、「為了流量而去破壞古蹟，何等的低能無腦行為，拜託別再來了，琉球不歡迎您」、「真的有夠白目！你是沒地方騎嗎」、「很帥嗎？請好好愛惜靈山寺的階梯好嗎？還是要贊助，廟方眾生會很感謝。滾遠遠的」、「神轎都從這抬下去的，要去表演去別處好嗎？」

東港警分局表示，有關網友所反映事項，因該處屬於靈山寺私人土地，非屬道路範圍，不適用道路交通管理處罰條例，本案已請廟方設置安全設施，如果有人報案，警方也只能勸導請民眾，不要利用該場所從事危險行為。