桃園市警察局八德分局大安派出所27歲林姓警員因賭博積欠貸款、信用卡債務，他受理民眾遭詐騙案件時，竟搖身變成詐騙集團，稱可以幫受害者救回詐騙款項，民眾領了60萬後驚覺有異，桃園地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。

桃園地檢署調查，林男在大安所擔任警員，2023年10月16日晚間，他受理洪姓民眾投資虛擬貨幣遭詐騙752萬元案件，並取得洪女的聯繫方式。因為自己賭博積欠貸款、信用卡債務，18日早上在派出所宿舍，以Line打給洪女，稱自己擔任警察的同學，可以救回被詐騙集團捲走的款項，但需要準備150萬元，還稱「越快用，比較有機會成功。」、「太久的話，錢包的錢可能會四處跑。」

洪女陷入兩難，最後談成60萬元。洪女在銀行提領60萬元現金，準備到派出所交給林男時，覺得有問題，撥打165專線詢問，才發現竟遭詐騙。

林男偵訊時坦承犯案，桃園地檢署認為林男涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財務未遂罪嫌，但林男沒有得逞，請法院依法減輕其刑。另也請法院審酌，林男身為警職人員，受理被害人遭詐騙案件時，利用被害人急於追回遭詐款項，再次對被害人施用詐術，且被害人已經被詐騙超過750萬元，居然還要再詐騙150萬元。且知道洪女要貸款籌措資金時，還屢次催促詢問銀行貸款進度，還謊稱越快越能救回款項。其手段嚴重破壞人民對於公務人員公正廉潔執行職務之信賴，建請從重量刑。

據了解，林姓員警為專36期，先前其他分局被發現賭博狀況被調地，2022年又調至八德服務。