全聯時常推出優惠吸引民眾採買，一名女網友日前發現冷凍櫃的「寶斗肉圓」正在特價，原價1包89元，現在第2件5折，平均1包只要67元，她讚這款肉圓用蒸的或氣炸都可以，皮又Q又彈很好吃，趁特價掃了一整籃回家囤；不少老饕也喜歡這款肉圓，覺得比較像大顆的水晶餃，煮火鍋或泡麵加進去，吃起來很過癮。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，之前看網友推薦全聯冷凍「寶斗肉圓」，她買過後也覺得皮Q彈很好吃，用蒸的或氣炸都可以，最近逛賣場發現正在特價，一包裡面共有8顆，原價89元，現在第2件5折，平均1包只要67元，優惠到5月9日。

原PO立刻掃了6包放到購物籃，並發文寫下「有特價，趕緊入手。」貼文引發討論，許多吃過的網友也給出不錯的評價，直呼這款肉圓以冷凍食品來講算好吃，沒有一般肉圓那麼大，比較像水晶餃，煮火鍋、湯或泡麵，加進去煮好吃又過癮；還有人說「前陣子爆紅過，偶爾會買」、「是我的菜，不過似乎不再有買一送一了。」

不少冷凍食品方便又美味，先前有網友推薦全聯的「黑白小籠湯包」，用電鍋蒸就能吃，咬起來還會爆汁，肉汁超鮮甜，在社團也引起眾多討論。