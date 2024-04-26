韓劇《淚之女王》本周即將迎來大結局，而該劇每每播出總是能引發話題，不僅男女主角金智媛、金秀賢爆紅，身旁的配角也因此受到關注，其中飾演金秀賢丈母娘的羅映姬，不僅被發現她11年前在《來自星星的你》時也是飾演金秀賢的丈母娘，更被挖出她過往曾演出過大尺度成人電影，一脫成名。

今年63歲的羅映姬在《淚之女王》中飾演女主角的母親，因角色設定強勢又討厭，所以讓不少觀眾看了都氣得牙癢癢，但她其實私下相當親切，也時常會透過社群與網友分享生活，穿搭也不同於劇中那樣奢華貴氣，反而都相當休閒，更會以素顏樣貌入鏡，皮膚狀態維持得相當好。

然而，在《淚之女王》走紅之後，就有網友發現羅映姬11年前在《來自星星的你》也是飾演金秀賢的丈母娘，如今多年後再搭檔且同樣的角色設定，意外掀起網友討論及回憶殺。

此外，也有人翻出羅映姬年輕時的作品，發現她1988年時有演出過大尺度電影《賣春》，讓她一脫成名，戲約不斷，之後她憑藉努力挑戰各式不同角色，從悲劇電影女主角到純愛角色都嘗試過，戲路相當百變，而她也因此成功扭轉形象，成為觀眾認可的實力派演員之一。