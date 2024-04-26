台股26日早盤再度上演反攻行情，盤中大漲逾300點，重返兩萬大關之上，高點暫報20,171點，權王台積電（2330）大漲22元至788元，強勢族群包括尼得科超眾（6230）、光環（3234）等同步亮燈漲停。

關注美股表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌375.1點，或0.97％，收在38085點；標普500指數下跌23.2點，或0.45％，收在5048.42點；Nasdaq指數下跌100.9點，或0.64％，收在15611.7點；費半指數上漲88.83點，或1.96％，收在4615.03點。

美股開低走平，四大指數收盤跌多漲少。受到美國經濟分析局公布，1Q24個人消費核心物價指數由2.0％上升至3.7％、高於預期3.4％，以及美國財政部拍賣440億美元7年期公債，結果顯示需求不佳，推升各年期美債殖利率走高。

而且包含META、IBM、卡特彼勒等公司公布財報後，股價重挫拖累整體市場表現，壓抑美股四大指數早盤開低。所幸，隨後大型權值股跌勢逐漸收斂，支撐主要指數探底回升，其中費半指數由黑翻紅、尾盤強勢收高。另外值得注意的是，

統一投顧表示，中東地緣衝突不確定性未除，使原物料與美債殖利率劇烈波動，且美國眾議院通過Tiktok禁令、以及啟動301調查，短線不利美中關係發展。加上物價指數與消費者通膨預期回彈，造成市場觀望週五PCE數據公布。

不過，美股進入1Q24財報公布高峰，包含蘋果、亞馬遜等大型科技股未來將發布財報，鑒於美國GDP強勁成長可望使整體業績展望良好，且投資與消費穩健、製造業重返擴張，有助進一步增強經濟軟著陸信心，故預期美股將呈築底反彈格局。