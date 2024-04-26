車內藏毒遇警逃逸 毒蟲飆上台65線自撞護欄遭逮(王揚傑翻攝)

新北市保大巡邏警網本月23日凌晨巡經板橋湳雅夜市，見1輛自小客車身有多處擦撞痕跡，員警立即迴轉欲予盤查，該車駕駛見狀，立即高速駛離並開上台65線高架道路逃逸，警車尾隨至泰山匝道往五股下橋處，見該車自撞護欄，員警立即舉槍喝令駕駛下車，逮捕駕駛39歲陳姓男子，從車內起獲安非他命、毒咖啡包等毒品。

保大員警23日凌晨1時許巡邏經湳雅夜市附近，發現對向1輛車身多處擦痕的可疑自小客車停等紅燈，員警迴轉在該車後方觀察，伺機攔停盤查，但被駕駛陳男察覺，立即加速往台65線高架道路逃逸，員警保持安全車距尾隨，行駛8公里約4分鐘後，員警在泰山匝道往五股下橋處，發現該車已自撞護欄，車頭毀損、左前輪爆胎，已拋錨無法行駛。

員警立即趨前持槍喝令陳男下車趴下，陳男見已無無處可逃，下車狼狽趴地就逮，隨後員警從車內起獲安非他命、毒咖啡包近53公克。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將陳男移送新北地檢署偵辦，並續查毒品上游來源。