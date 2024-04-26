28歲女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）近年以劇集《后翼棄兵》的女主角「貝絲哈蒙」走紅，本月初她在IG首度證實已經秘婚2年，另一半是音樂人馬爾科姆麥克瑞（Malcom McRae），她稱呼兩人不只是夫妻，也是最好的朋友。近日，安雅泰勒喬伊曬出自己和老公登山遇到瀑布照片，可見她穿著白T疑似沒穿內衣，激凸露出一小點相當性感。

安雅泰勒喬伊2020年因《后翼棄兵》聲名大噪後，接連演出了電影《艾瑪》、《五星饗魘》，還客串了 《沙丘：第二部》，走紅後安雅泰勒喬伊仍相當保護自己的隱私，拒談感情生活，2021年狗仔拍到她和馬爾科姆麥克瑞在街上約會，她沒正面回應，兩年前傳出她和馬爾科姆麥克瑞結婚，她更是閉口不說，直到本月3日，她才在IG秀出婚紗照，承認已經嫁作人妻2年。

安雅泰勒喬伊說，兩年前的愚人節，她秘密地在新奧爾良跟她最好的朋友結婚，婚禮當天的魔力深植在她的每個細胞裡直到永遠，並慶祝兩人結婚兩周年，誇老公「你是最酷的」。而馬爾科姆麥克瑞與安雅泰勒喬伊同樣是演員，他也是雙人樂團「More」的成員，兩人雖然愛的低調，但過去男方就曾曬出兩人合影，坦言被安雅泰勒喬伊迷住。

馬爾科姆麥克瑞比安雅泰勒喬伊大兩歲，生日都是4月16日，兩人上周還一同過生日，安雅泰勒喬伊曬出和另一半熱吻閃照說：「Happy birthday to us」，兩人不只同星座，還有共同興趣喜歡閱讀，讓她曾開心說：「終於找到一個願意跟我一起安靜坐著看書的真命天子」。