591房屋交易網分析，面對鐵板一塊的高房價，老屋固然有屋況不佳、居住安全等問題，但因入手門檻普遍較低，在市場上始終占有一席之地。像目前雙北地區新建案總價動輒千萬起跳，反觀老屋普遍因總價較低，無論是用於自住或投資都相對親民。此外，若將來有機會參與都更或危老重建，行情還有可能「醜小鴨變天鵝」三級跳，種種因素讓許多買方即便喜新厭舊，但因預算問題，最後也只能選擇屋齡較高的產品。

以交易成長最多的新北市淡水區來看，去年熱區多集中在淡江大學周邊，其中又以公寓占大宗，由於當地租屋需求強勁，且部分產品擁有單價2字頭、總價不到千萬的優勢，除了吸引不少置產族出手一圓房東夢，更有不少小資族藉此晉升有殼族。此外，當地近年還有淡江大橋、淡北道路等議題加持，都讓當地老屋交易絡繹不絕。

而台北市這次共有七區上榜，其中大安區，信義區、中正區入榜，清一色皆為開發較早、人口密集的蛋黃區。而大同、萬華、文山三區屬於北市房價相對低檔的地區，價格上具有一定優勢。

新北交易熱區則落在三重、板橋，兩區去年交易均突破千件，進一步檢視產品分布，其中8成為中古公寓，剩下2成則是華廈及大樓。這兩地因開發早、生活機能完善，且與北市僅一橋之隔，交通便捷，加上老屋單價4字頭更能吸引首購買盤。