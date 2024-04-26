彰化1名7旬翁姓台商，被自稱「謝金河教授」的人加LINE好友，並在對方指導下匯款投資，直到已沒錢再投資時，竟被對方恐嚇不匯款恐觸犯《證券交易法》，他嚇得報案，才知被騙，但已被騙走620萬元。警方追查後已逮捕涉案的車手林姓少年，全案擴大偵辦中。

翁姓台商日前到彰化警分局莿桐派出所報案表示，1名自稱「謝金河教授」的人加入了他的LINE好友，並且持續向他提供股票投資的指導。他深信對方就是財金名人謝金河，因此對於對方的相關投資建議從來沒有懷疑。

他之後陸續多次匯款、面交和轉帳，期盼有豐碩獲利，然對方表示需要再支付超過900萬元才能提領利潤，他因為已經沒有錢了，只好放棄，對方卻說若他放棄將觸犯《證券交易法》，這讓他感到非常奇怪，因此到派出所報案，這時才知被騙，投資夢醒，共損失620萬元。

莿桐派出所所長游錫明擔心翁姓台商想不開，持續與其保持聯繫，並在昨天得知翁姓台商接獲詐騙集團聯繫，隨即安排翁姓台商與對方交易，並準備了125萬元。

該所副所長林志煌率領員警黃偉皓、李衍儒、蕭廷勳、許登宏、實務訓練張雅淳、莊皓鈞等人假扮成客人，埋伏在彰化市金馬路咖啡店現場，逮捕前來取款的車手林姓少年，在其身上搜出125萬元現鈔、偽造保管單及6張識別證和兩部手機等物品，均依法查扣。

林姓少年警訊後被依詐欺罪嫌及《少年事件處理法》的現行犯移送彰化地方法院進一步偵辦，而被害人已表示將對詐騙集團成員求償，由於林姓車手未成年，其父母未來將面臨高額求償。