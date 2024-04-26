去年國內因蛋荒，引爆進口雞蛋問題爭議，成為去年總統大選選戰焦點，國民黨陣營推出「誰是門神」的電視廣告，直接點名行政院副院長鄭文燦、前農畜會董事長林聰賢是雞蛋買賣「門神」，鄭、林2人怒控國民黨總統候選人侯友宜、競總執行長金溥聰2人加重誹謗。台北地檢署26日偵結，檢方認為廣告內容縱使尖酸刻薄，但並非無中生有，屬可受公評之事，受言論自由保障，侯、金2人罪嫌不足，予以不起訴處分。

去年總統選戰藍綠交鋒，當時國民黨侯友宜陣營針對國內蛋荒，引爆進口雞蛋問題爭議，民怨四起，去年10月推出「誰是門神」的電視廣告，內容包括「還哭，人民才該哭，金錢流向不交代，幕後黑手全神隱，誰是門神？」。

由於這支競選廣告，狂打民進黨政府進口雞蛋疑雲，直接把門神的臉換成行政院副院長鄭文燦跟前農畜會董事長林聰賢，影射2人涉入不當利益輸送。對此，鄭文燦透過臉書發文，強調這是不實廣告，已請律師提告。侯友宜競辦執行長金溥聰則以新聞稿回應，說這支廣告是侯辦製作，若鄭執意提告，歡迎對他本人提告。

事後鄭文燦、林聰賢2人向北檢提告國民黨總統候選人侯友宜、競總執行長金溥聰2人加重誹謗罪。

檢方調查後認為，鄭、林2人都是國內知名政治人物，也經手進口蛋事宜，縱使該廣告質疑2人處理進口蛋有爭議，內容雖顯聳動，但用語是以問句進行質疑，內容亦非無中生有，目的應是喚起民眾對公眾事務之參與及發揮公眾監督之功能，縱使內容尖酸刻薄令2人不快，仍屬可受公評事項，受言論自由保障，因此侯、金罪嫌不足，予不起訴處分。