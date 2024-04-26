力暘科技五天公司小二甲禁令違法解套弊案中，前台南市政府經發局長陳凱凌最終雖坦認犯行，深表悔悟，但檢方以他身為局長，竟配合力暘集團關說，甚至施壓所屬同仁，導致經發局基層同仁無從依法公正執行職務，嚴重斲傷民眾對公務機關的信賴及信譽；至於兼任行政院顧問的力暘集團總裁古盛煇，也因向政府相關部門喬事、關說，甚至施壓，所為不足取，都被建請從重量刑。

檢方認為，被告林文信、陳凱凌、王俊博及邱馨誼等公務員，不知廉潔自持、公正執法，竟迎合不肖光電業者助紂為虐，曲解法令大開後門，包庇力暘公司任意抽換原申請書件，嚴重減損公務機關威信、敗壞官箴，且林、王、邱等3人犯後均砌詞飾卸，毫無悔意。

至於陳凱凌雖最終坦認犯行，深表悔悟，但他身為經發局長，竟配合力暘集團關說，甚至施壓所屬同仁，導致經發局基層同仁無從依法公正執行職務，嚴重斲傷民眾對公務機關的信賴及信譽，5人均建請法院從重量刑，並宣告褫奪公權。

另外，古盛煇、徐碩廷等8名力暘集團成員，分別身為集團總裁、高階經理人，未思正當經營公司業務，遇有申請案件不如預期，即由古盛煇以行政院顧問之姿，私下或帶領力暘公司所屬高階主管向政府相關部門喬事、關說，甚施壓公務機關，所為實不足取。

古盛煇此案更與林文信等公務員，共謀小二甲禁令解套方案圖利犯行，致使小二甲申請禁令本期待避免農地破碎、維護農業生產環境完整性的制度目的形同虛設，不僅嚴重影響公務員風紀，更破壞人民對公權力之信賴及社會秩序，所為應予非難，犯後還卸責狡辯，毫無懺悔之意，也請法院均予從重量刑，以示警懲。

至於市府經發局能源科技士張庭銘甫自學校畢業，考取公職分發到市府經發局能源科擔任技士乙職，針對光電審查業務本須有守有為，但最終仍因局長陳凱凌多次嚴厲指責，不敢違逆犯下本案，實難過於苛責，且其初任公職時間短暫，應對經驗尚薄，已於犯後坦承犯行，深表悔悟並配合調查，態度良好。

力暘集團邱姓、張姓等2名員工，雖參與圖利犯行，所為固有不該，姑念2人均僅受僱力暘公司，冀求自立持家，難期於受僱期間一有懷疑公司高層指示違法即自請離職，或主動向檢調機關檢舉告發，單純聽命公司高層決策依指示行事，並未因此獲得額外利益，主觀惡性尚非重大，且犯後均已坦認犯行，亦深表悔悟，3人都建請法院從輕量刑。