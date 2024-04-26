樂齡會（AARP）的一項調查發現，50歲以上尚未退休的美國中年人中，大約有1/4表示，他們預期自己永遠不會退休。而70%的人擔心，物價上漲速度比收入上漲速度快。

美聯社報導，該組織週三發表的研究顯示，大約1/4的人沒有退休儲蓄。儘管經濟學家和政策制定者表示，美國經濟幾乎已實現軟著陸（Soft Landing），但美國老年人卻愈來愈擔心，歷經兩年的通貨膨脹後，要如何維持收支平衡。

所謂的軟著陸，就是經濟成長速度經過一段時間調整後，平穩地回到適度成長區間，猶如飛機緩慢地降落，而這是達成穩定國內經濟的一種溫和手段。

然而，美國中年人最擔心的，就是日常開支和住房成本，這成為人們無法安心退休的原因。

樂齡會的研究是基於與NORC公共事務研究中心對8千多人進行的訪談，該研究發現，1/3有卡債的老年人，卡債金額超過1萬美元（約等於32萬台幣），還有12%的人卡債超過2萬美元以上（約等於65萬台幣）。此外，37%的人擔心無法支付食物和住房等基本生活費用。

樂齡會副會長文卡特斯瓦然 （Indira Venkateswaran）表示：「太多人缺少存老本的途徑，再加物價上漲，人們越來越難以選擇何時退休。」、「日常開銷就是存老本的最大障礙，某些年長者說，他們不期待能退休。」

樂齡會的公共政策研究所的高級戰略政策顧問約翰（David John）說：「我們看到留在勞動力市場的老年工人人數有所增加。」而部分原因在於這些年老勞工「沒有足夠的退休儲蓄」。