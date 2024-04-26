便秘儼然已成為現代人的普遍困擾，大腸直腸外科醫師陳威智指出，壓力、緊張的情緒是主要原因之一，並分享日本名醫小林弘幸的「微笑刷牙法」，透過每天早晨面對鏡子帶著微笑刷牙，有助於緩和心情，且過程中也可加上扭腰擺動，直接刺激腸胃，達到順利排出糞便的目的，民眾不妨可以試試。

醫師陳威智在個人粉專發文表示，導致便秘其中一項主因，是精神上的壓力、緊張的情緒，當自律神經緊繃時，便會直接影響到腸道的蠕動及吸收，進而引起便秘。他並分享日本著名便秘診所的小林弘幸醫師於2022年上節目提倡的「微笑刷牙法」，對於改善便秘能發揮正面影響。

至於該如何執行微笑刷牙法？陳威智說明，每天早晨時，面對鏡子帶著微笑刷牙，有助於緩和心情，避免讓緊繃趕上班的情緒，干擾到自律神經，且過程中也可再加上扭腰擺動，直接刺激腸胃，幫助提升腸道力，以利將糞便排出體外。

另外，陳威智先前提到，想要真正改善便秘，首先應從日常生活習慣去改變，避免坐姿連續6小時以上，並養成規律運動習慣來增加腸道的蠕動；而在飲食方面，充足水分及適量油脂攝取，再加上膳食纖維的補充，可以增進大便的品質，以達到較輕易排便的目的。另外，養成良好的排便習慣除了可降低便秘的發生，也能降低痔瘡發作的機率。

陳威智提醒，不要過度依賴瀉劑及浣腸藥，當需要長期靠藥物才能順利排便時，還是建議要做更近一步的檢查以排除更嚴重的問題。