賴政府陸續公布行政團隊人事，在教育部方面，除了中山大學校長至鄭英耀將出任部長外，也傳出教育部政務次長將由台灣大學教授葉丙成與前立委張廖萬堅擔任。其中針對葉丙成的部分，教育圈認為，他長年推行的翻轉教育理念，和教育現場狀況有落差，並非所有教師都支持，且高教問題十分龐雜，如缺乏實務經驗，憂心這起任命案恐將變成「高等教育的土石流」。

葉丙成為美國密西根大學電機暨計算機科學系博士，現職為台大電機工程學系教授，創辦線上遊戲學習平台PaGamO及實驗教育機構BTS無界塾，目前亦主持Podcast節目《不良大叔》，2022年曾參與台大校長遴選。張廖萬堅過去長年在立法院擔任教育委員會立委，對教育業務十分熟悉，與教育團體關係佳，為人處事風評也不錯。

在這兩位教育部新任政次的任命案，葉丙成方面具有較多的討論。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，他長年推行的翻轉教育理念，和教育現場狀況存在落差，雖然部分家長與學生很欣賞他，但並非所有教師都支持其作法。

侯俊良認為，葉丙成若接下次長職務，將是一大挑戰，因此建議未來多了解教育現場狀況，畢竟教育的目的是深入基層與成就所有人，「不是只有成就自己」。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉說，葉丙成擅長公關發言，確實是不可多得的「孔雀型網紅教授」，不過在社群平台Dcard上，也常受學生非議。

魏佳卉提到，教育制策目前不需要亮點，而是要面對私校退場、高教國際化、高教經費、研究人才不足及新南向僑外生等龐雜的國內外問題，次長必須要懂得溝通協調，仔細觀察葉丙成的資歷，除了在小眾領域創新，對於複雜的高教問題缺乏具體實務經驗，「擔任政次只能說天佑台灣，憂心將變成高等教育的土石流」。

本報記者致電並傳簡訊給葉丙成，想知道他對即將接任教育部政次與未來職務規畫的想法，他則回應，目前不方便發表意見，「真的很抱歉，請您諒解。」