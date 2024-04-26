鋒面影響，各地易出現短延時強降雨，為水庫水情帶來助益，水利署北區水資源分署統計，截至今日上午7時，石門水庫近4天降雨合計49.1毫米，預估可為水庫增加940萬噸水量，寶山加寶二水庫近4天降雨合計80.3毫米，預估可增加450萬噸。

北水分署表示，23日至今日降雨對石門水庫及寶二系統產生助益，石門水庫水位昨又上升66公分，目前水位為220.27公尺，蓄水量昨上升202.7萬噸，目前蓄水量為5272萬噸，蓄水率已回升至25.7％；寶山加寶二水庫系統蓄水量昨上升71.5萬噸，目前蓄水量約1164萬噸，蓄水率已回升至31.9％。

北水分署提到，因平地多有降雨，農田經雨水充分供應滿足，經協商農水署石門及桃園管理處，同意今日水庫可節省不放水。此外，依氣象資料顯示，這波降雨有延續多日趨勢，分署將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水，並視天候狀況機動實施人工增雨。