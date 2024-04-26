展望第二季，在「勤美之森」持續交屋及精華保留戶將釋出，加上台北「璞真榮華」完銷案預計第二季交屋，預期勤美建設事業群第二季營收持續放大，助攻勤美集團上半年營收大增可期。

值得一提的是，勤美集團旗下、全台第二家洲際酒店--台中勤美洲際酒店，預計2024年第三季開幕，將於5月4日在台中全國大飯店招兵買馬！當天將釋出各部門管理職及基層服務員工等超過110個工作機會。

據悉，勤美洲際酒店不僅高階主管薪水上看6位數，一般員工福利也超吸引人，包含到職即享有10天特休，且依工作年資享有1到6天的「非凡無際日」帶薪休假，招募消息一釋出，飯店業就已收到破百位求職履歷表。

勤美集團砸重金投資的台中勤美洲際酒店，委由IHG洲際酒店集團經營管理，座落在熱鬧的草悟道街區，緊鄰「勤美之森」豪宅，共有206間風格客房，酒店設施包括戶外游池、24小時健身中心及洲際行政俱樂部；同時，酒店規劃4間餐廳、1間酒吧與無樑柱挑高的宴會空間及4間獨立會議室。