台積電與華泰名品城雙雙拍板進駐嘉義，紅利爆點也為在地房市迎來好「積」情！最大受惠區-太保市未演先轟動，近半年來，中古屋已出現多筆價格翻倍賣的交易，等於是賣一間又多賺一間！

根據內政部實價揭露，位於太保高鐵特區一棟屋齡7年的中古大樓，今年1月，9樓戶以每坪單價25.4萬元，含車位總價1350萬元成交，然而賣家在7年前僅以每坪13.7萬元、總價680萬元入手，如今以近翻倍價格轉手，增值約670萬元！

同社區11樓戶的獲益同樣驚人，賣家原僅花688萬元入手，持有7年，每坪房價從13.8萬元翻漲至24.5萬元，以總價1300萬元成交，增值約612萬元，單從帳面來看，上漲金額已與當初購屋總價相當。

台灣房屋嘉義博東加盟店東李俊逸表示，雖然台積電與華泰Outlet 近期才正式拍板，但議題早已在市場發酵，加上太保市本身就有嘉科、高鐵開發利多，都讓市場對房市信心滿滿，帶動熱區房價飆升。

以太保高鐵特區大樓案例來看，皆為預售時期入手，房價基期較低，如今紅利當頭，商圈預售案最高已衝破3字頭，中古房價補漲力道同樣強勁；部分中古成交價，甚至已與預售屋旗鼓相當，以目前市況，確實是屋主狠開價，買家很敢買！主要買家多以外地客為主，不少是台積電工程師與產業鏈廠商提前卡位，以其購屋實力，即使價漲力道強，買單機率仍高，也讓賣家更有獲利出場的空間。

除了中古大樓，中古透天住宅同樣成交實力驚人！根據實價揭露，太保嘉科特區、縣治特區均有10年以上中古透天，價格翻倍成交，其中，鄰近嘉科預定地，一戶17年中古透天車墅，屋主102年以1,380萬元入手，持有10年，去年底屋主開價超過2倍，以總價3,150萬元售出，單看帳面增值高達1,770萬元；縣治特區也有一戶18年透天，屋主103年僅買600萬元，持有9年，去年底開價直接乘以2倍，以1,380萬元成交。

李俊逸指出，太保包括高鐵、嘉科等特區，目前推案多以預售為大宗，而預售新屋房價水位高，因此拉抬力道也直接反映在基期低的中古物件上，價漲空間相對大！

除了住宅產品，土地價格同樣翻漲，就有地主去年才以每坪5、6萬元入手，今年已有買家喊價每坪14萬元收購，然而看好後勢發展，部分地主也選擇惜售，等待未來天時、地利、人和，提高投資報酬。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，成交物件雖屋齡偏高，不過如整體屋況、地段條件佳，加上又有利多助攻，對房價仍具優勢。目前太保市幾大購屋熱區，生活機能尚在發展中，加上利多尚未完全到位，未來整體房市量能仍有向上空間，然而房價如續漲，購屋族就怕千金難買早知道，不想未來買在最高點，亦可能推促購屋族心態轉趨積極，加快購屋腳步早日成家。