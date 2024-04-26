美國國務卿布林肯25日走訪上海紐約大學交流，中國社會科學院美國研究所副研究員王聰悅表示，教育合作的關鍵是「認知重塑」，透過中美學人往來交流，有助於在中美關係邁向後危機時代的過程中，避免戰略誤判。

美國駐華大使勃恩斯曾稱，六、七年前約有1.5萬名美國學生留學中國，但2022年時銳減至350人，雖然2023年該數字小幅回升至700人，但這與中國之於美國的重要性以及美國的國家利益需要遠不相稱。

王聰悅26日在大陸《環球時報》撰文指出，如果說人員往來縮水只是中美教育合作陷入困境的淺表，那麼兩國民眾彼此印象日趨負面、刻板印象威脅突出則給中美關係發展提出挑戰。

但王聰悅認為，兩國尋求教育合作的內生動力始終存在。就中國而言，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方主動表示願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。這不僅將代際維度納入中美關係穩定及改善的進程，給陷入低迷的雙邊教育交流持續賦能。

王聰悅強調，教育合作對推動兩國相向而行的橋樑作用主要體現在三個方面。第一，用親身體驗打破刻板印象，有助於在中美關係向後危機時代邁進的過程中避免戰略誤判。

鑒於美國社會對東亞國家的刻板印象由來已久，加之部分西方政客和媒體鼓吹中國威脅論、渲染意識形態對立，某種程度上升高兩國人民客觀、公正看待彼此的難度。通過中美學人往來交流，可開闢中美增信釋疑、文明互鑒的全新面向。

第二，以對稱的教育傳播為起點，走向平等、開放、合作的大國關係。新媒體的發展有效打破傳媒壟斷及資訊過濾，為兩國的教育傳播提供了現實—虛擬、官方—半官方—民間等場景，更重要的是，為改變中美教育合作之間的非對稱性關係，進而減少衝突風險設置柔性護欄。

第三，彰顯全球教育治理中的中美角色。當前國際局勢不確定性持續上升，中美在雙邊教育合作基礎上積極參與全球教育治理，可為中美關係的未來圖景注入更多積極潛能。