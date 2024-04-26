聯合利華公布銷售成長4.4%，超出分析師預期的3%水準，隨後股價在盤後大漲4%。

在數季的下跌之後，第一季銷售量也增加2.2%，銷售價格則上揚2.2%。

消費品公司正在努力彌補銷量下滑的影響。在數個月前，由於將成本轉嫁給消費者，售價上漲，導致銷量下滑。此前由於俄國入侵烏克蘭，導致能源成本飆升。

該公司執行長Hein Schumachery在聲明中表示：「隨著我們加速提高毛利率，我們對實現持續銷量增長的能力越來越有信心」。

聯合利華也將全年銷售成長率的財測指引維持在3%至5%之內，但是補充說，預計銷量增加，將日益推動此一增長預測。該公司此前的說法是：銷量和售價將取得平衡發展。

該公司在2023年的漲價幅度逐漸放慢，並在第一季延續此一緩漲趨勢。

聯合利華在去年10月公布「成長行動計畫」(GAP)，這涉及到加大對30個品牌(佔總銷售7成)的投資，支援創新，並努力建立更好的經營紀律。

傑富瑞(Jefferies)分析師David Hayes在談到第一季業績時表示：公司所有部門和所有地區的銷量成長，不是超越就是符合預期，ˋ這就是對公司GAP成長策略的可信度最有用證明。