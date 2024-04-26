為表彰已故傑出校友陳其寬對中央大學校園規畫及建築界的貢獻，校方將編號236851的陳其寬小行星致贈給家屬，向大師致敬。

今年適逢陳其寬的103歲冥誕，台南市美術館推出「陳其寬：雙曲．交響」紀念展，以「生活」、「目光心象」、「宇宙」及「建築與家庭」等4大主題，精心呈現陳其寬一生的建築與藝術成就。

陳其寬(1921-2007)出生於北平，是建築師與藝術家，他的繪畫創作突破傳統中國繪畫窠臼，揉合西方建築概念與自然意象，以「意眼」觀照大千世界，並於1995年獲中華民國第一屆傑出建築師，2004年獲國家文化藝術基金會頒布的美術類國家文藝獎。

中央大學校長周景揚表示，陳其寬為中央大學傑出校友，1968年中大遷校中壢雙連坡，應邀擔任中壢母校校園建築之總規畫，校園依陳其寬井田棋盤概念精心設計，綠白相間的中正圖書館位於校園中軸線上，特色為內有天井花園，位居校園核心，象徵知識的泉源，秉持「誠於中，樸於外」的校訓精神，設計簡約而古樸。

周景揚說，為表彰陳其寬對中央大學校園規畫及在建築界的貢獻，將編號236851陳其寬小行星致贈其家屬，向大師致敬。

中央大學表示，陳其寬(236851 Chenchikwan)小行星於 2007年9月15日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約3.3公里。

中央大學也提到，從2006年開始的鹿林巡天計畫，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現了800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。卓越的天文研究成果，充份展現台灣人以小搏大、努力不懈的精神，期許透過小行星的命名與頒贈，看見台灣更多可貴的價值。