大陸央媒《科技日報》26日報導，中國科技大學所屬國盾量子技術股份有限公司（國盾量子）25日透露，中國科學院量子資訊與量子科技創新研究院（量子創新院）向國盾量子交付一款504比特超導量子計算晶片「驍鴻」，用於驗證國盾量子自主研製的千比特測控系統。據指出，此款晶片刷新了大陸超導量子比特數量的紀錄，後續還計畫通過中電信量子集團的「天衍」量子計算雲平台等向全球開放。

測控系統和量子計算晶片是量子電腦的核心硬體。其中，測控系統需要和量子計算晶片交互，實現訊號的精確生成、傳輸和處理，這極大影響著量子電腦整體性能。為驗證大規模測控系統的整體性能及各項指標，最直接的方式是定制專用晶片進行全面系統性測試。

量子創新院定制研發的504比特量子計算晶片「驍鴻」，在量子比特的壽命、門保真度、門深度、讀取保真度等關鍵指標方面，有望達到IBM等國際主流量子計算雲平台的晶片性能水準，可以充分滿足千比特測控系統驗證的需求。

國盾量子計算負責人王哲輝表示，「驍鴻」晶片將在國盾量子千比特測控系統上進行單比特門、雙比特門、讀取操作及測控系統性能測試，測試工作預計在今年8月前完成。未來，國盾量子將面向萬比特規模，進一步研發適用於可糾錯量子電腦的新型測控系統。

量子創新院教授、中電信量子集團及國盾量子首席科學家彭承志透露，量子創新院超導量子計算團隊正在研發1000＋比特、比特品質高的超導量子計算晶片，向實現容錯量子計算持續攻堅。