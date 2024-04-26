網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney日前被質疑在直播中恥笑資源班的學生，雖二度道歉，稱當下沒聽懂兒子說什麼，仍止不住血，已遭多家廠商拒合作。同是育兒網紅的Michelle林萱，指出林叨囝仔的道歉影片「聽起來是把過錯推給孩子」，從對方的回話中，可推測林叨囝仔當時沒有聽不清楚。

林叨囝仔24日在直播中問兒：「請問一下你在資源班嗎？我怎麼都不知道？」接著大笑，兒子趕緊駁斥：「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商…」，林叨囝仔再度笑說：「什麼資源班？太扯了，你們班有人在資源班嗎？」兒子則回：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有。」林叨囝仔聽完後又一陣大笑。

林叨囝仔被炎上後，深夜在直播道歉，否認歧視資源班，只是當下沒有聽清楚兒子在說什麼，因此沒有馬上阻止，對於自己的笑聲和兒子的用詞不當感到抱歉。不過，林萱質疑林叨囝仔的說法，留言：「妳的道歉聽起來是把過錯推給孩子，影片看起來孩子說的話妳並沒有聽不清楚，妳回說『誇張耶』，還反問她班上有沒有其他資源班的同學，糯米（7寶媽兒子）順著妳回答沒有問題學生，我覺得有正當判斷力的人都聽得出來事實。」她認為林叨囝仔不只該向社會大眾道歉，更該對孩子道歉。

林萱發文指出林叨囝仔很不負責任。（圖／fb@Michelle林萱）

林萱也在臉書粉專發文，說從來不曾公開評論其他同業，今天特別談林叨囝仔的爭議，是因為她很在乎這件事，想提出自己的擔憂；林萱說不便評論父母帶孩子一起直播帶貨，「但是在出事之後，將過錯推出來給小孩承擔，而自己承擔的只是沒教育好小孩」，她擔心孩子在這件事之後，會產生錯愕、自責的情緒，甚至嚴重到影響在學校的人際關係。

林萱忍不住批評林叨囝仔：「在自己粉專公開讓自己的孩子出錯，當下沒有指正後，道歉再推拖自己沒聽清楚孩子講的話，我認為是非常不負責任的行為。」