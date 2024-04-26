00929是台股月配型ETF始祖，去年上市至今，不到一年時間，配息金額已經調高兩次，越配越好，從0.11元逐步增至0.13元、0.2元，年化配息率也從平均8%，拉高至12%，令投資人欣喜萬分。

除了配息金額加碼之外，00929完美的填息紀錄，也是圈粉無數主要原因之一。資料顯示，00929已經連續10個月漂亮填息，而且有7次是除息當天就填息，許多股民認為，這樣可以安穩領息，不用擔心賠價差。

復華台灣科技優息(00929)每月填息所花天數

資料整理：中時新聞網

00929配息金額大幅調高至0.2元，也讓存股變得更輕鬆，舉例來說，若以每月領息1萬元為目標，配發0.11元，需要買91張才能達標；如今配息金額調高到0.2元，只要50張即可每月加薪萬元，投入成本則由近180萬元，降至98多萬元，等於省下一半的力氣。

由於00929加息幅度高達53%，讓股民們很滿意，也因此，4月以來散戶及官股趁除息前大舉敲進，本週短短三天，00929規模就長胖了70億元，截至4/24為止，規模已經超過1800億元，顯然穩健配及高配息率的策略，讓許多投資人買單。

復華台灣科技優息(00929)存股試算表

註：投入成本以4/25收盤價19.72元估算。資料整理：中時新聞網

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