迎接畢業季，台北寒舍艾美酒店宴會廳於5月1日至7月31日推出「龍躍新程」謝師宴專案，提供豐盛味美的中、西式自助餐之外，席間還可以暢飲果汁及汽水，專案價周一至周四每位1,099元＋10％、周五至周日每人1,399元＋10％，另外加碼優惠，消費人數達50位以上，即享第51位免費，人數每增加10位，即再多贈送1位免費。此外，宴席間還提供拍照專屬小道具，人人化身鎂光燈下閃亮主角，假日方案再贈哈根達斯冰淇淋與點心罐，邀師長與同窗好友們一同歡聚，留下永恆回憶。

寒舍艾美謝師宴專案提供超過20道中西式料理，包含清爽開胃的「櫛瓜蕃茄義式乳酪沙拉」與「凱撒沙拉」、肉質柔軟滑嫩的「煙燻鮭魚盤」，展現異國風情的「加州花壽司盤」、「印度香料雞肉烤飯」及「波多尼斯卡燴淡菜」，派對必備輕食「比利時炸薯條配安達魯斯醬」，中式極品經典的「川味醬炒回鍋肉」、「福建燴飯」及「中式蒸點」，另外還有甜蜜可口的精緻甜品，如「草莓奶酪」、「日式舒芙蕾起司蛋糕」、「榛果巧克力蛋糕」與「糖霜檸檬塔」等，以美食刻畫幸福的回憶。

台北寒舍艾美酒店宴會廳擁有時尚寬敞的宴會空間，華麗優雅的佈置展現質感氛圍，備有頂級的投影與音響設備，絢爛聲光效果打造獨一無二的專屬派對，搭配大面落地窗引進戶外光景，藍天白雲映襯下為空間增添活力氣息。歡樂聚首，向師長表達深深感謝，希望學子們能夠擁抱青春、展望未來，在大家的祝福下勇敢前行。謝師宴專案適用小學六年級以上的畢業生，最低保證人數40位。

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