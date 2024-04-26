數位感應支付深入民眾日常生活，全球領先數位支付公司Visa宣布與台中捷運合作，即日起持Visa信用卡可直接「嗶」進台中捷運。現在只要以Visa信用卡或國際三大Pay於台中捷運閘門感應付款即可自在暢行，實踐永續智慧的城市生活圈。

Visa調查指出，更快速的通勤時間（52％）及可感應支付（41％）是吸引乘客搭乘大眾運輸工具的兩大主因。為滿足消費者需求，Visa與台中捷運聯手開通Visa信用卡感應支付，讓乘客享受方便、安全、快速的乘車支付體驗。無論是日常通勤乘客或海外來台旅客，不須另購乘車票卡或儲值電子票證，只要用Visa信用卡、或以手機或智慧型穿戴裝置用Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay感應支付，就能快速進出台中捷運閘門，打造全線暢通的支付體驗、升級數位支付生活圈，整座城市都自在暢遊。

台中市政府2022年成立數位治理局，持續推動智慧治理與整合數位服務應用，此次台中公共運輸交通系統導入Visa創新數位支付工具，並透過國泰世華銀行收單，落實響應數位治理局的核心業務，不只提供消費者整合式、便捷與安全的交通支付體驗，也有機會減少實體交通票的製造、提升民眾搭乘大眾運輸工具的比例，降低整體城市交通運輸碳排，攜手全民邁向智慧永續城市。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，Visa至今已在全球城市推動超過550個感應乘車支付計畫。這次與台中捷運的合作又成功拓展數位支付新場景、樹立智慧交通的新典範，提供乘客更多元的支付選擇。Visa 也會持續和全球公私部門夥伴合作，共同打造便捷暢通的交通支付體驗，構築「一嗶即付、自在暢行」的智慧且永續的城市生活圈。

台中捷運公司董事長顏邦傑指出，台中捷運公司致力打造全方位支付環境及便捷乘車體驗，本次與Visa合作開通乘車感應支付，是智慧公共運輸發展里程碑，更將成為驅動台中智慧城市發展的關鍵。台中捷運公司會持續提供民眾及國際遊客更優質且暢通的公共交通運輸服務。

國泰世華銀行副總經理陳冠學分享，國泰世華銀行不斷擴大支付生活圈，持續提供專業金融技術及安全金流服務，這次很高興與Visa及台中捷運合作，將捷運金融服務擴大至中台灣，提供中捷全線暢行的信用卡感應支付服務。國泰世華銀行也將持續與跨領域夥伴合作，打造更全面的支付應用場景，滿足各類型的消費者需求。

為讓交通支付方式更輕鬆、智慧且安全，Visa在全球推動城市遨遊計畫，以Visa創新、安全及值得信賴的數位支付網路，串接公共交通運輸系統，驅動智慧交通的升級，持續為在地與全球旅客提供更多智慧出行的選擇。