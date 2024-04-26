大陸十四屆全國人大常委會表決通過《關稅法》，自2024年12月1日起施行。不過，路透認為《關稅法》的出爐，是為應對美歐對中國採取貿易戰的反制措施之一，有學者更解讀，《關稅法》如同核彈，將有強大的威懾力。

新華社報導，作為大陸制定的關稅專門法律，《關稅法》保持現行關稅稅制基本穩定、稅負水準總體不變，完善現行制度和有關政策內容並上升為法律。關稅法共7章，包括總則、稅目和稅率、應納稅額、稅收優惠和特殊情形關稅徵收、徵收管理、法律責任、附則。

北京國家會計學院副院長李旭紅認為，《關稅法》的制定，是落實稅收法定原則的具體體現，將為維護進出口秩序、規範關稅的徵收和繳納、保護納稅人的合法權益等提供更堅實的制度保障，對於推進高水準對外開放、打造市場化、法治化、國際化營商環境具有重要意義。

李旭紅還稱，加快稅收立法步伐是建設法治政府、推進全面依法治國的必然要求，對於優化稅收營商環境、充分發揮稅收在推進國家治理現代化中的關鍵作用具有積極意義。

不過，路透報導卻直言，《關稅法》的通過，是中國在釋放訊號，讓歐美了解，如果他們對世界第二大經濟體的出口商品徵收關稅，中國有能力進行反擊。此舉是針對華盛頓和布魯塞爾因應北京的「產能過剩」而採取的行動。

報導稱，自中共總書記習近平2012年上台以來，北京便加強其貿易防禦能力，推出賦予官員以各種方式反擊對中國貿易方式持異議國家的法律；中美及歐盟間日益升級的緊張局勢，只是驗證北京需要鞏固和增進其手中措施的想法。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）就直言，「這就像是核武器：擁有它的目的不是使用它，而是威懾他人不對你使用同樣的武器。」

高樹超解釋，中國在2004年更新《對外貿易法》時，其實已經有實施報復性關稅的措施。但我認為，中國通過新的《關稅法》試圖表達的一個觀點是，「這是我們的特權：如果你要對我們施加關稅，我們也可以做同樣的事。」