海外旅遊熱潮起，「國泰 亞洲萬里通」為全球會員擴充集哩場域，攜手台灣三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport等多家百貨零售夥伴，一站式滿足海外旅客來台觀光需求。

「國泰 亞洲萬里通」亦首度公開港日旅客來台購物旅遊趨勢，剖析旅客來台購物偏好，台式醬料、大眾運輸周邊、服飾、文創商品等皆入選必買產品；CP值及購物體驗感，則分別為影響香港與日本旅客在台購物的關鍵。

據交通部觀光署統計，2023年度來台旅客人次突破648萬人次，海外旅客回流趨勢顯著，「國泰 亞洲萬里通」為滿足海外旅客的觀光需求，並同時服務台灣本地會員，一次聯手五間百貨夥伴，包含：台灣三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK北、中、南三據點、Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及新光三越、Global Mall、昇恆昌、微風百貨，提供一站式購物賺哩服務。

國泰航空顧客時尚生活董事施愷民表示，台灣一直是重點市場，希望透過強化百貨夥伴合作陣容，支持哩程生態健全發展，讓會員從飛行服務到購物消費的權益都能全方位獲得提升。

「國泰 亞洲萬里通」與台灣三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport的結盟奠基於2018 年起與日本三井不動產集團的合作經驗，藉著國泰航空廣大的會員基數及網絡，成功吸引日本及全球會員前往造訪日本各地的MITSUI OUTLET PARK。

台灣三井不動產股份有限公司董事長久一康洋分享，在過去堅實的夥伴關係上，今年我們將合作版圖從日本延伸至台灣，在MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南及Mitsui Shopping Park LaLaport台中購物也可直接賺取「亞洲萬里通」里數，期待為消費者創造出更美好的購物經驗。

據交通部觀光署資料統計，香港及日本奪下2023年來台旅客人次的冠亞軍，「國泰 亞洲萬里通」為理解海外旅客來台旅遊需求，特別針對香港及日本兩地的會員發布調查問卷，其中，旅遊目的以自由行、商務旅行、拜訪親友佔大宗，並有過半成受訪者表示有興趣在未來一年內來台灣旅遊。

此外，透過調查也發現港日旅客來台必備行程是「享用美食」及「購物血拼」。其中，具備「台灣味」的台式桌菜及路邊小吃，不約而同登上港日旅客的心願清單；而從購物偏好來看，香港旅客熱衷於食品點心及服飾配件，日本旅客則想收藏各種台式經典調味醬料與台鐵、捷運周邊商品。進一步剖析購物決策過程，香港旅客最在意商品CP值，例如購物時能否退稅或享有折扣；日本旅客則看重購物體驗感，包含商品種類豐富度、購物地點的交通易達性、通路信賴感等。

「國泰 亞洲萬里通」配合的百貨夥伴，能一站式完美實現會員的美食體驗及購物需求，且可同時賺取里數。

即日起至5月31日止，台灣會員至台灣三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport購物，可享額外50％「亞洲萬里通」里數；使用新光三越skm points、Global Mall環球購物中心、昇恆昌iRich Club、微風百貨Breeze Rewards等點數兌換里數，亦可享額外50％里數，再加碼抽出10名幸運得主可獲得特別聯乘限量的「國泰X Samsonite行李箱-28吋」；港澳、日韓及東南亞等地會員至台灣三井不動產旗下MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport消費最高可享額外三倍里數。

由2022年8月17日起，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會的優勢匯聚為一，精簡為「國泰航空的國泰會員計劃」，並將兩者的會員優惠整合於同一會籍之中，會員可透過國泰航空、航空夥伴及生活品味合作夥伴，從旅遊及日常生活消費賺取及兌換里數。作為亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃，由推出至今，全球已坐擁逾1,100萬名會員及800多家夥伴機構。

會員計劃夥伴機構範疇涵蓋航空、酒店、飲食、金融服務、零售、電子科技產品等，讓會員透過日常消費，輕鬆賺取里數，帶來「哩享人生」。

航空夥伴飛行網絡覆蓋全球逾1,000個城市，會員選乘任何一間航空夥伴均能賺取里數。另外，餐廳夥伴遍佈各地，讓會員於全球400間餐廳夥伴享用美食之餘，輕鬆賺取里數。

除多達25間航空夥伴的飛行獎勵外，會員亦可以里數兌換全球60,000多間酒店住宿、20個國家的租車服務和35,000多項生活品味及體驗獎勵。任何年滿2歲或以上人士均可申請成為會員，費用全免。