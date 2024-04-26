全球最先進的晶片約有92％都是台積電生產，半導體產業是台灣引以為傲的護國神盾，美國財經媒體記者Jane Lanhee Lee撰文指出，台灣與媒體都非常重視半導體產業，他發現以下3大情況，與半導體相關的消息都是在黃金新聞時段和報紙的頭版，跑半導體新聞的記者性別是男女各半，以及當他在台灣採訪台積電董事長劉德音或輝達執行長黃仁勳時，總是有許多記者在旁。

Jane Lanhee Lee說，他發現在台灣與半導體相關的消息，都是電視台黃金時段和報紙的頭版新聞，令他驚訝的是，數十位電視與報紙記者習以為常的詢問一些晶圓的專業問題，跑半導體新聞的記者性別是男女各半，與美國情況不同。

美國矽谷曾經是半導體的催生地，但Jane Lanhee Lee透露，美國過去幾十年來已將焦點轉向軟體領域，主要媒體沒什麼人關注半導體，且其中女性很少。

Jane Lanhee Lee舉例，他在美國反而更容易採訪到輝達執行長黃仁勳，黃仁勳只要回台灣，總是掀起熱潮，台灣記者緊緊跟著他，連他常光顧的餐廳都不放過。但在舊金山，Jane Lanhee Lee卻需要向朋友解釋誰是黃仁勳，即使這群朋友深入了解科技業。

此外，他在台灣採訪台積電董事長劉德音時，也跟十多位記者在男洗手間外等他出來，詢問對半導體市場的展望和對競爭對手的看法。

有別於台灣重視半導體產業，矽谷的創新熱點，則著重在Google、臉書、推特、Airbnb、YouTube等消費性網路公司，以及諸多軟體公司，半導體新創企業反而趨於凋零。