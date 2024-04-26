網紅7寶媽24日在臉書「林叨囝仔 The Lins' Kids」直播中訕笑談資源班話題，對此她兩度親上火線滅火道歉，但許多人仍不滿，女星「宋哥」宋依璇更是曬出比中指照片，痛批：「廠商可以停止跟七寶媽合作嗎？」

宋哥稍早在臉書還原7寶媽和兒子的對話，並語重心長表示：「未經他人苦，莫勸他人善」，意指沒有站在別人的立場去感受了解、沒有相同經歷，就不要去勸別人行善，後來這番話常被用在家裡有許多需要長期照顧者的病患家屬文章內，若孩子被歸屬於特教班，做父母的通常會更加疲累，平時更是會長期處在焦慮不安、自責的心情下，可見其辛苦。

宋哥發文。（圖／翻攝自宋哥臉書）

宋哥說，剛剛結束離開攝影棚時自己還笑著，看到支持7寶媽粉絲的留言，心情變得非常疑惑不解，想反問這群人：「你們是往這條路教導小孩的嗎？」並曬出比中指照片，宣告抵制7寶媽，並留言澄清：「先跟大家說，我是沒有想蹭這種人流量的想法！我只想去我媽、我姊那裡蹭飯！」，「我最討厭這種從骨子裡自我感覺良好的人！你沒比任何人高貴，我也沒你賤」。

王至德律師整理7寶媽爭議事件。（圖／翻攝自法老王 - 王至德律師臉書）

而王至德律師則為大家整理出7寶媽過去到現在的爭議事件，除了挺著8個月孕肚跑去登山，還有餵小孩生吃山羌內臟，讓孩子嘴巴含住樓梯、咬地上石頭等，「這樣對於孩子不友善，而且屢屢出狀況的媽媽，我真心希望她不要再出現在網路上了，我們這些努力在兒少福利上的人，做得再多，也比不上這種網紅一個脫軌的舉動，真心希望她不要再出現了！」