藝人瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，憑著火辣身材及大剌剌的個性深受觀眾喜愛；日前她上節目透露，某次出外景時，主持人趁停機時間開罵：「妳剛剛為什麼不接哏」，讓她當場相當尷尬。

瑤瑤近期在節目《11點熱吵店》提到，自己某次出外景時，節目主持人得知要到泰國工作就不太開心，「因為他剛好有別的外務」，由於之前與該主持人合作時．每當對方開玩笑，她都會給予回應，「但那一天錄影就已經知道他情緒很不好，他講了什麼，其他人沒反應，然後我可能反應沒那麼快或是我覺得那一段可能沒什麼好笑」，所以就這樣帶過。

怎料，在停機時，這位主持人竟當場大罵瑤瑤，並質疑為何大家都沒有做反應：「這樣子我要怎麼錄！？」當下瑤瑤只能裝沒事，並在開錄後把效果做滿，「再不好笑的我都給他接過去，再無聊的我都哈哈哈」。

不過，最令她不開心的是，該主持人錄到一半竟跟製作單位說：「瑤瑤是中邪了是不是」，認為是她表現不好導致錄影氣氛變差，讓她非常生氣，但還是選擇忍下來，而工作人員似乎也有發現不對勁，收工後悄悄跟她說：「辛苦妳了」。