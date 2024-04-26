新北市教育局攜手康軒文教事業、Google Cloud，今辦理「新北x康軒x Google Cloud週週派行事曆發布記者會」，推出全國首創教學資源週週派送的服務，新北市3萬名教師只需透過新北親師生平台，就能訂閱備課資源，達到「一指備課好輕鬆」。

康軒文教事業將多達3萬筆豐富的教材與Google日曆整合，並結合Google 生成式 AI - Gemini，生成各種教學建議、課程設計文案提供老師參考，同時搭配Google日曆訂閱功能，就能依照每周進度收到自動推播最新的教學教材。

教育局長張明文表示，新北市積極與民間企業合作，打造最優質的數位教學環境。此次與康軒文教事業、Google Cloud三方合作推出服務，進一步應用AI進行數位創新，讓每位教師都能善用AI提升教學備課的效率。

另為因應數位時代的來臨，新北市今年共投入1.3億元採購數位內容與教學軟體，更介接至「新北市親師生平台」，讓使用者只要登入單一帳號就能使用130多項的軟體及平台，資源豐富又便利。

教育局表示，新北市自2006年10月領先全台，將「Google相關服務」介接到新北親師生平台已超過10年，130項資源中，Google Cloud服務使用率達95％。

另外，去年更推出全球第1本「Gemini (原名為Bard) AI教學應用手冊」，提供教師們最新AI教學資源及指引。新北市未來將持續與民間數位企業合作，共同打造優質的數位學習教育。