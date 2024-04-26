風田（左）逗弄鍾欣凌，嚇得她花容失色。（台視提供）

楊小黎露出真摯眼神。（台視提供）

王少偉、楊銘威主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》將於5月4日首播，他們近日與劇中「媽媽」鍾欣凌、「媳婦」楊小黎、「孫女」喬湲媛「三代同堂」的在台視自製實境《全員請上車》對抗主持班底。萬萬沒想到，鍾欣凌與男團SpeXial出身的風田在遊戲過程中意外譜出戀曲，被眾人戲稱為「風婆CP」，連王少偉都在一旁看好戲，大喊「親下去」，逗樂所有人。

其中一關遊戲，需要隊員兩兩PK，趴在板車上移動、撿起地上的現金抱枕，數量較多的獲勝，當「風婆CP」的風田對上鍾欣凌時，手長腳長的風田本身就佔有優勢，遊戲一開始便快速收集許多抱枕，鍾欣凌努力出手想要阻止，卻反遭風田雙手一把抓住，還試圖拉近兩人距離，讓鍾欣凌害羞的瘋狂閃躲。沒想到風田最後竟然毫不客氣的將鍾欣凌眼前的抱枕收入囊中，讓Sandy吳姍儒在場外大聲斥責：「風田你有點風度好不好！」

當楊小黎對上哈孝遠時，哈孝遠為了勝利，不惜出手推開楊小黎，2人體型的差異讓楊小黎數度噴飛，她事後驚恐表示：「小哈哥很可怕，很像卡車一直撞我」，隊長兼戲內的老公王少偉更是替她抱不平，未料哈孝遠理直氣壯回應：「規則沒有說不行啊！」

本集關卡設計都依照《婆婆》的劇情延伸發想，可說是別具用心。鍾欣凌一開始聽到有機會抱走萬元獎金，馬上機智詢問：「拿到的獎金會不會扣掉本來的薪水？」得到不會的答案後，立刻展現野心，表示：「那我們會認真玩，不然本來要打算認輸了」，笑說對自己的實力很沒信心。