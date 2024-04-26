63歲簡姓計程車司機的住家22日下午遭人闖空門，他懷疑是今年3月載客時，因放有住家鑰匙及罰單的包包遭竊，嫌犯侵入他家裡行竊，事後簡的女兒質疑警方不積極查案、不做為。對此，中和警方澄清，經擴大調閱監視器畫面，已掌握嫌犯身分，目前正積極追查中。

22日下午，中和區興南路二段1間民宅遭人闖空門行竊，中和警分局南勢派出所接獲報案後，立即組成專案小組，鑑識小隊到場採證，經擴大調閱監視器畫面，已掌握嫌犯身分，目前正積極追查中。

簡姓計程車司機向警方表示，今年3月間，在新店區載到一組客人後，自己隨身所攜帶的包包遭竊，因包包內有住家鑰匙及罰單，嫌犯疑似據此潛入住家行竊，但簡的女兒卻質疑警方消極辦案、不作為。

中和警分局副分局長陳嘉鵬澄清，接獲110通報，南勢派出所立即由所長組成專案小組，於報案日隔日即掌握犯嫌身分，目前仍積極查緝中，近日其中1名專案小組成員，因積極偵辦此案導致身體不適而住院，絕無民眾所投訴有消極辦案之情事。