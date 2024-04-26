5月5日立夏節氣將到，意味著春季結束正式進入夏季，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖在這個充滿生機和活力的季節裡，將迎來運勢爆棚的好時機，不僅事業騰飛，更將名利雙收。

▍生肖龍

立夏對於生肖龍來說，可謂貴人如雲、運勢爆棚，尤其是在貴人的幫助下，事業風生水起，職場地位扶搖直上。財運方面也將迎來大豐收，不僅正財穩定，偏財也頗有斬獲，有望名利雙收。

▍生肖猴

生肖猴在立夏期間將展現過人的智慧和敏銳的觀察力，加上善於把握機遇，無論遭遇任何困難都能化險為夷，成為職場上的佼佼者；人際關係上也將得到更多支持，為未來的發展奠定堅實的基礎。財務方面因為眼光獨到，能賺取豐厚利潤。

▍生肖豬

生肖豬在立夏期間可說是福星高照、好運連連，不僅在事業方面取得突破性進展，家庭也相當美滿，與家人之間的相處更加融洽和睦。生肖豬在財運方面也收穫頗豐，正財、偏財皆旺，生活品質大幅提升。

▍生肖虎

立夏節氣對於生肖虎來說是勇往直前、突破自我的關鍵時刻，屬虎的人在這個時期將充滿鬥志，敢於挑戰自我，並且突破重重困難，可望在事業上取得重大突破，成為行業內的佼佼者。同時生肖虎在人際關係上也將迎來新的機遇，結識更多志同道合的朋友，共同開創美好未來。

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