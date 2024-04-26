新北近日發生多起工廠大火，除業者面臨巨大財損外，更衍生空氣汙染問題，每每引起社會高度關注。鑑此，新北市經發局將與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，並推出「納管工廠消防改善補助計畫」，供業者申請相關補助經費，輔導納管工廠於期限內利用新北消防補助計畫盡速完成消防改善，最高可請領22萬元的補助。

經發局長何怡明強調「在新北，納管絕對有在管！」，工廠管理輔導法明文規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定2年內改善完成。新北市不但首推納管工廠消防補助，市府團隊第一波更直接鎖定製程涉及危險物品且尚未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率。

訪查重點即是廠內消防安全設備是否符合標準，以及業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。何怡明表示，經發局已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」，嚴格督促控管。針對新核定改善計畫的納管工廠，核定函中也將同步要求提出前述期程規劃，若未於核定改善期限內提送「消防改善證明文件」者，將無法申請展延。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費，請各納管工廠把握機會辦理！

經發局說明，納管工廠業者應明訂「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」之里程碑，並據以執行。

經發局已函文要求業者自主提報，而新核定者，核定函內亦會有相同要求。經發局再補充，為輔導業者順利落實消防改善，今年首創推出「納管工廠消防改善補助計畫」，完成消防設備改善者，依規模得申領10萬至20萬元的補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，更可加領2萬元補助，現屬特定工廠的業者也可參加以精進廠內消防設施。

經發局呼籲新北納管工廠業者積極參與本項補助計畫，計畫施行重點可於新北市政府經發局官方網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)查詢，盼新北企業共同建構更安全的工業環境，早日轉型合法工廠，對企業「降災防損」、「永續經營」、「友善環境」都有助益，可說是多做多贏。