金馬自由行與兩岸團客自2020年初新冠疫情後，受到兩岸邊境管控影響而停止至今，大陸旅遊主管部門文旅部尚未推出新的措施，而台灣團客赴陸旅遊短暫開放也即將於5月底結束。不過，馬習二會期間習近平拋出的兩岸人員往來善意談話，本周國台辦也宣布將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。

早在2023年4月7日，大陸民航局網站以「崔曉峰會見台灣星宇航空客人」為題，發布與星宇航空會晤訊息，今年2月底，翟健華再度拜會大陸民航局，顯示星宇航空積極搶進兩岸航線的企圖心。

星宇航空疫情後也隨著新機加入，持續拓展航點，3月開賣越南第四個航點-富國島及美國第三個航點-西雅圖，目前開始籌備開闢台北–香港航線，頗有布局兩岸三地的起手式。

航空股今天持續受到兩岸旅遊恢復露出曙光激勵，長榮航(2618)、華航(2610)都出現帶量上漲表現，長榮航漲幅超過5％。星宇航空受到45萬張增資股出籠影響，一度打到20元附近，跌幅10％，但隨著航運股的勁揚，盤中跌幅收斂至2.5％，成交張數則爆出3萬多張。