台南地檢署26日偵結起訴力暘科技小二甲禁令解套官商勾結弊案，台南市議會民進黨團幹事長周嘉韋強調，尊重司法所做的決定，司法秉持勿枉勿縱的精神，對於有問題的不管是廠商或是公務員，「該起訴就起訴、該辦就辦」。

周嘉韋還說，光電議題對於國家是很棒的綠能政策，可是在台南卻一直被汙化成為「黑金」，「就是因為有這樣的廠商、有這樣的公務員，才會有這樣的罵名」；市府應該先做好通盤性的政策，再決定太陽光電要怎麼做，不管是屋頂型或地面型都要有所規範及查核。

台灣基進議員李宗霖也認為，綠能是很好的產業，卻因為遇到黑心的貪官，讓綠電變黑電；檢察官建請從重量刑，這是應該的，在日本這樣的官員都是要切腹自殺，希望藉由此次的偵辦，還台南市一個清白及光榮感。

李宗霖指出，綠能原本是國家好的政策，但在台南卻引發88槍擊案等染上黑金汙名，這是市府的公權力出了問題，原本市府應該積極介入國家政策和民間的平衡，卻因為市府高官出了問題，才導致整個綠電變黑電，希望市府針對之後的綠能政策，應該秉持更高的標準，嚴格對市府官員糾正及處理。