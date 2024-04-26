鴻海股價於日前率先收復所有短期均線，今天持續沿著5日均線強勢往上；台積電今天一早衝過月線786元，但由於月線上檔壓力不輕，股價隨後壓回，並在月線附近游走。

聯發科一早股價最高衝上1,005元，收復千元大關，然而聯發科除將年線863元甩得遠遠的之外，其餘短中期均線都在頭頂，上檔壓力沈重，因而千元價位尚無法站的穩，早盤股價多在996～1,000元之間震盪。

權值股今天一早同步大漲，帶領加權指數一度觸及月線，不過，隨著賣壓出籠，至約10點50分時，指數漲勢也快速收斂壓回約百點。