鴻海股價於日前率先收復所有短期均線，今天持續沿著5日均線強勢往上；台積電今天一早衝過月線786元，但由於月線上檔壓力不輕，股價隨後壓回，並在月線附近游走。
聯發科一早股價最高衝上1,005元，收復千元大關，然而聯發科除將年線863元甩得遠遠的之外，其餘短中期均線都在頭頂，上檔壓力沈重，因而千元價位尚無法站的穩，早盤股價多在996～1,000元之間震盪。
權值股今天一早同步大漲，帶領加權指數一度觸及月線，不過，隨著賣壓出籠，至約10點50分時，指數漲勢也快速收斂壓回約百點。
台積電昨（25）日ADR開低走高收漲2.71％，激勵台股今天開盤後，台積電股價直衝上789元大漲23元，鴻海（2317）股價也出現大漲約2.3％，聯發科（2454）重新站上千元大關，大漲將近2％，三大權值股領軍，台股早盤一度攻上20,226點，剛好觸及月線關卡。
鴻海股價於日前率先收復所有短期均線，今天持續沿著5日均線強勢往上；台積電今天一早衝過月線786元，但由於月線上檔壓力不輕，股價隨後壓回，並在月線附近游走。
聯發科一早股價最高衝上1,005元，收復千元大關，然而聯發科除將年線863元甩得遠遠的之外，其餘短中期均線都在頭頂，上檔壓力沈重，因而千元價位尚無法站的穩，早盤股價多在996～1,000元之間震盪。
權值股今天一早同步大漲，帶領加權指數一度觸及月線，不過，隨著賣壓出籠，至約10點50分時，指數漲勢也快速收斂壓回約百點。
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