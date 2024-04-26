香港01報導，按任務計畫，3名太空人從神舟十八號載人飛船，進入太空站天和核心艙。神舟十七號太空人乘組已做好各項準備工作，以迎接神舟十八號太空人乘組進駐，兩個平均年齡不到40歲的「飛天組合」在「天宮」會師。

搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，25日晚間8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。約10分鐘後，成功將載有3名太空人的神舟十八號載人飛船送入預定軌道。中國載人航太工程辦公室表示，3名太空人狀態良好，大陸2024年度首次載人發射任務取得圓滿成功。