香港01報導，按任務計畫，3名太空人從神舟十八號載人飛船，進入太空站天和核心艙。神舟十七號太空人乘組已做好各項準備工作，以迎接神舟十八號太空人乘組進駐，兩個平均年齡不到40歲的「飛天組合」在「天宮」會師。
搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，25日晚間8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。約10分鐘後，成功將載有3名太空人的神舟十八號載人飛船送入預定軌道。中國載人航太工程辦公室表示，3名太空人狀態良好，大陸2024年度首次載人發射任務取得圓滿成功。
大陸載人航天工程辦公室消息指出，神舟十八號載人飛船入軌後，於26日凌晨3時32分，成功對接於「天宮」太空站的天和核心艙徑向端口，整個自主交會對接過程歷時約6.5小時。大陸官媒於5時25分報導，神舟十八號太空人乘組順利入駐「天宮」。
香港01報導，按任務計畫，3名太空人從神舟十八號載人飛船，進入太空站天和核心艙。神舟十七號太空人乘組已做好各項準備工作，以迎接神舟十八號太空人乘組進駐，兩個平均年齡不到40歲的「飛天組合」在「天宮」會師。
搭載神舟十八號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，25日晚間8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。約10分鐘後，成功將載有3名太空人的神舟十八號載人飛船送入預定軌道。中國載人航太工程辦公室表示，3名太空人狀態良好，大陸2024年度首次載人發射任務取得圓滿成功。
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