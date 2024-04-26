前立委服務處張姓主任涉嫌在KTV對兩名女記者襲胸猥褻、強制性交，今年初已依2個強制猥褻罪判處2年8月徒刑；至於性侵部分原被認「未遂」，高等法院更一審審理，昨改依強制性交罪判處3年2月。據悉，女記者於審理期間一度無法壓抑情緒，數度痛哭表示：「我覺得全世界都知道這件事，沒有自信重新站在攝影機前播報新聞。」

起訴指出，張男在2019年2月邀請電視台女記者A、B參加春酒聚會，當天餐會結束後已經下午3時，張男意猶未盡，於是邀約兩人前往KTV續攤。合唱期間，張男曾不顧對方反對，多次往伸出對A鹹豬手襲胸、摸臀。

A 因不勝酒力而在包廂睡著，由友人撥打電話叫醒後先離開KTV；B見張男已有酒意，聯繫張的友人前來載他返家，不顧友人無法前來，於是礙於情面，在當天晚間6點與張男一同搭乘計程車，準備將張男送回辦公室。

不過張男卻要求計程車司機轉往汽車旅館，見B表現反對，於是則稱將他送入房內後，她再離開即可。B表示，當下內急、不願得罪對方，因此陪同他前往辦妥入住手續，並進入房內上廁所；正準備離開時，張男將她強壓在床上，發現下半身「硬不起來」，竟逼迫她口交得逞。

對此，慘遭性侵的女記者曾在審理期間淚訴，事發後已經在無法在新聞界立足，甚至不得已放棄理想，被迫辭職：「我沒有自信重新站在攝影機前播報新聞」、「我覺得全世界都知道這件事，我很想躲起來」。

女記者進一步表示，醜聞曝光後，不僅面對許多人的指點和質疑，張男更一度反咬稱「她們仙人跳」，該舉動等同將她貼上標籤，「以後不管再多努力工作，這筆污點都沒辦法消除，我被迫放棄了自己的夢想。」

高等法院昨（25）日更一審宣判，認定張男性侵犯行，考量他已與女記者二人達成和解，因此依強制性交罪判刑3年2月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。