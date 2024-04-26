國道1號北向65公里處26日中午發生死亡事故，掉落貨櫃的肇事駕駛棄車逃亡。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

國道1號北向65公里桃園平鎮路段今晨發生死亡事故，44歲劉男駕駛聯結車撞上路面掉落的貨櫃，傷重身亡，警方調查掉落貨櫃的肇事車輛，發現肇事駕駛棄車在中壢交流道下方後逃亡，目前警方仍在追查中。

國道警方表示，26日清晨5時2分獲報，國1北向65公里桃園平鎮路段發生事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車消防車。一輛物流車輛不明原因自撞內側護欄後，導致後方貨櫃掉落於車道上，占用內線及中線車道。

後方營半聯結車撞擊該貨櫃，車上劉姓駕駛送醫後宣告不治，物流車駕駛肇事後未停留現場，警方正循線追查中，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。現場事故車輛於8時29分排除。

據了解，劉男駕駛聯結車是從台中要送貨到桃園，掉落貨櫃的車輛則是某物流公司車輛。經追查發現，肇事的車輛在距離肇事地點3公里左右的中壢交流道底下發現，目前國道警方仍在追查肇事駕駛。

該物流業者說，今發生事故車輛是委外廠商的駕駛，目前還不知駕駛動向，正協同廠商並配合警方找人，至於後續客戶貨物則會負起賠償責任。

警方也呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。