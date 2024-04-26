立法院司法及法制委員會，日前3度排審民進黨團所提包括立法院職權行使法等國會改革法案，藍營提出散會動議，使法案卡在委員會。立法院今（26日）舉行院會，藍綠再度上演議事攻防，綠營提出變更議程，要求綠版國會改革相關法案逕付二讀，並與相關提案併案協商，但藍營以人數優勢封殺，綠營再度敗陣。

民進黨團今提出變更議程共三案，第一案將「立法院職權行使法部分條文修正草案」，自委員會抽出，逕付二讀，並與相關提案併案協商。院會表決結果，出席104人，贊成51人、反對53人，該案不通過。民進黨提議重付表決，同樣是贊成51人、反對53人，確定該案不通過。

民進黨提案第二案要將黨團版本「立法委員行為法第7條之1及第30條修正草案」、「立法院議事規則第47條、第48條及第52條條文修正草案」，均自委員會抽出，逕付二讀，並由民進黨團召集協商。院會表決結果，出席104人，贊成51人、反對53人，民進黨提議重付表決結果相同，該案不通過。2案表決白營均未參與投票。

民進黨團第三案提案則是綠委伍麗華、陳素月分別提出的「野生動物保護法部分條文修正草案」，均自委員會抽出，逕付二讀，並與相關提案併案協商。該案無異議通過。