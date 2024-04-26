基隆市政府昨日召開「基隆捷運推動專案小組」第26次會議，針對基隆捷運用地取得、堵南街拓寬、北五堵站聯外道路新闢等議題討論，新北市捷運局並向基市府建議拓寬堵南街及新闢北五堵車站聯外道路。基市府表示，將盡速把捷運用地交付新北市捷運局，研議堵南街拓寬，並沿捷運路廊闢建北五堵站聯外道路，可望成為該區主要幹道。

交通處指出，基隆捷運多沿既有道路進行畫設，局部路段必須穿越路外空間，規畫階段已儘量擇定公有土地作為捷運設施用地，但仍無可避免使用私有土地，會優先朝低度使用的土地研議。

交通處說，由於捷運路線所行經的堵南街路寬僅15公尺，考量捷運基礎開挖、高架橋柱施工的安全圍籬至少10公尺寬，新北市捷運局向基市府建議，拓寬堵南街及新闢北五堵車站聯外道路。

基市府表示，考量施工期間的交通維持、捷運周邊禁建規定、交通量增加、市區道路景觀及長期都市發展等因素，研議考量將現有15公尺寬的堵南街進行適度拓寬，並沿捷運路廊開闢進入倉儲區內的北五堵站聯外道路，成為該區域主要交通幹道，紓解未來大增的車流。

市府進一步表示，北五堵一帶是貨櫃集散重地，捷運列車駛入後將翻轉七堵區成為基隆市的副都心，正積極配合捷運建設將北五堵畫設為「基隆科技園區」，因道路新闢與拓寬，涉及兩側民眾的土地權益，市府將於工程規畫與都市計畫階段審慎評估，並與民眾溝通，發展最適合基隆未來城市發展所必備的道路空間。

市府強調，在捷運建設規畫階段，也因應未來都市發展效益，著手對車站周邊規畫導入TOD（即大眾運輸導向）概念，同時考量「交通」結合「土地使用」兩項要素，透過建置人本環境設施，將人與活動引導至大眾運輸周圍，讓都市發展跟著捷運沿線開發，互蒙其利。