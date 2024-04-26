網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney在直播中疑歧視資源班學生惹議，她已2度道歉仍無法平息外界怒火，基隆長樂國小老師沈雅琪「神老師」看直播氣到發抖，她透露女兒是特殊兒，國小上了6年資源班，很多能力都是資源班老師一步一步帶出來的，「帶一個特殊孩子有多辛苦，這種人沒有資格踩著別人的傷痛笑！」

神老師在臉書粉專發文表示，看到7寶媽的直播氣到發抖，怒批「帶著孩子訕笑資源班的孩子讓人憤怒，真是憑什麼？」她透露女兒是特殊兒，有讀寫障礙，國小上了6年的資源班，很多能力都是資源班的老師一步一步帶出來的。

神老師提到，女兒中耳積水手術4次，遠視500度，透過早療6年、語言治療4年、體操8年，讓全身肌肉張力不足、全面性遲緩、拿5張身心障礙手冊的孩子，現在可以跑跳、清楚表達、溝通無礙，「我只想問問，憑什麼踩在我的傷痛上訕笑？憑什麼踐踏我們長期的努力？」

神老師表示，很感謝有資源班，讓她的孩子在學校受到友善的對待，能有安心求學的環境，「帶一個特殊孩子有多辛苦，這種人沒有資格踩著別人的傷痛笑！」她說，對於任何惡意攻擊或是訕笑、歧視的言論及行為，一定會用最大的力量反擊，用力讓無知的人知道自己的錯誤，才能導正對特殊生的歧視，給孩子最適合的資源。