國民黨立委推動核電廠延役條例，在核安前提下維持核電、降低能源危機，對此行政院長陳建仁今天（26日）在宜蘭表示，再生能源發展大步向前，發電量已超過核能，考量核廢料處理等問題，經濟部或台電目前朝除役的既定計畫進行。

陳建仁指出，台灣是在環太平洋地震帶上，地震的災害最近都相當能夠感受到，對於核能的發展，實際上需要有更深入的討論；蔡英文總統上任以來，我們在能源發展上都一直朝著減煤、增氣、展綠、非核方向來做，這幾年我們增加了燃氣機組的建設，減少了燃煤的機組。

他表示，最近這2年再生能源的發電量已經超過了核能的發電量，在核能延役的這個問題上，真的是需要好好地考慮，即使要核電廠延役也需要有2到3年，再評估已經運作40年的核電廠，是不是安全確實是沒有問題。

陳建仁表示，我們還要面對到核廢料處理的這樣的一個考驗，所以目前經濟部也好，或者台電公司，對於核能廠延役的規畫，目前能夠朝著除役的既定的這個計畫在進行。

他表示，尊重立法院的委員行使的職權，但是希望這些資訊能夠提供給大家來做更理性的討論，對於核電廠我們要延役應該要顧慮到很多的問題。