台中市食安處25日稽查老乾杯、侍老井精品和牛燒肉會所、阪前和牛鐵板燒、樂軒和牛專門店，均有投保產品責任險且未發現逾期食材。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市兩家高檔和牛燒肉餐廳接連爆出食安問題，台中市食安處25日稽查老乾杯、侍老井精品和牛燒肉會所、阪前和牛鐵板燒、樂軒和牛專門店，均有投保產品責任險且未發現逾期食材，不過樂軒和牛專門店有未出示體檢表及食材未離地放置等缺失，已開立限期改善通知。

近日台中「和牛Emperor 」與「御帝和牛」兩家高檔和牛燒肉餐廳接連查獲儲存逾期肉品，共開出336萬罰單，並移送檢調偵辦。台中市食品藥物安全處展開「和牛燒肉餐廳專案」，首波預計稽查20家餐廳業者，稽查重點包括食材來源及保存、產品責任保險及衛生等項目。

食安處26日說明，稽查人員會同消保官25日前往老乾杯、侍老井精品和牛燒肉會所、阪前和牛鐵板燒、樂軒和牛專門店等4家知名和牛餐廳稽查，均有投保產品責任險且未發現逾期食材；不過，樂軒和牛專門店有未出示體檢表及食材未離地放置等缺失，已開立限期改善通知，將擇期無預警前往複查，如仍不合格將依食安法裁罰6萬到2億元以下罰鍰。

食安處提醒，餐飲業儲存肉品食材以改變保存條件（冷藏改冷凍）的方式來延長效期是錯誤的認知，如果要將冷藏肉品轉換以冷凍形式保存販售的話，正確做法應該依據衛生福利部食品藥物管理署的函釋，上游製造廠商必須提具改變保存溫度後的有效日期評估資料才算完備，以擔負產品完全責任。因此建議餐飲業者，如肉品上游製造廠有進行相關評估，應索取相關資料備查，依照條件及效期轉換形式保存，以確保供應安全無虞的食品，保障消費者健康與權益。