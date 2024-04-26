台南市一家網路票選「非連鎖咖啡廳第1名」的文青咖啡店，1月時員工發現廁所被偷放針孔錄影，店家報警後，最近查出竟是台大牙醫系3年級1名男大生所為，該男家住高雄卻變裝到台南犯案，家中電腦有數十部偷拍影片，竟包括台大女廁與女友做愛的影像，全案依照妨害祕密罪嫌送辦，男大生否認犯行，辯稱影片為網路下載，遭檢方聲羈押獲准。

犯案的男大生家住高雄，卻選定台南一家網紅咖啡店犯案，精心設計作案過程，全程選擇搭火車、徒步，故意買過站車票，再下車坐回原站，並在火車上變裝，規避警方查緝。

遭鎖定的咖啡廳年初才被網路票選為「非連鎖台南咖啡廳」第1名，吸引許多網美光顧。該店廁所為男女共用，男大生將針孔安裝在洗手乳內，放入廁所離去。因該店為小型店家，店員當天立刻發現異狀報警。

因嫌犯作案過程處處製造斷點，警方歷經3個月調查，才逐步找到男大生家中，在男大生電腦內查獲數十部在各地偷拍的影片，竟連台大女廁也淪陷，遭偷拍的咖啡廳被害人約有5、6人，有男有女，影片中還有他與女子尋歡時的偷拍畫面，另在房內查出一副疑為男扮女裝使用的義乳。

檢警正逐一清查數十部影片的其他拍攝地點，男大生矢口否認犯行，辯稱影片為網路下載得來，父母相信兒子，幫請律師辯護，檢方認為罪證確鑿，考量有湮滅證據之虞，數周前將他聲請羈押獲准。

台灣日前才發生藝人黃子佼下載台版N號房影片，爆發社會對不雅影片的爭議，近日台北市慈濟醫院護理師偷拍案件延燒，台南市去年5月曾發生醫師兼準新郎在婚前潛入安南區1家民宿的女生房間打手槍遭逮，近日台南又發生公共場所偷拍案，全靠店家即時發現，積極報警，才揪出偷拍狼竟是台大高材生，避免更多無辜者受害。

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