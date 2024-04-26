兩年前壽險公會改選，兩位候選人各出奇招，其中共同的政見，就是ICS（保險資本標準），政見反映選民（壽險公司）所好，可見ICS一直是業界至為關心的議題。

話說ICS係IAIS（國際保險監理官協會）在2019／1／1於阿布達比開會通過的計算標準，目的在避免IAIG（國際活躍保險集團）的系統性風險。2020／7／7有意引進ICS躊躇滿志的金管會，邀集國內業者會商，也許基於情面，也許為表示氣魄，據說與會各單位均表示支持。

緊接著，同年9／25一群觀察敏銳的保險學者，舉辦了一場ICS研討會，我應邀開幕致詞，身為台灣唯一曾任IAIS的執行理事，當時確有點甘冒不韙，對ICS的引進持保留態度，理由是台灣沒有符合「國際活躍保險集團」的業者，事後我也知悉主管機關的老友，對我言論多少有些微詞。而那天負責閉幕致詞的正是彭教授。

有趣的是，事隔一個月，2020十月間，至少有兩家媒體先後討論此一敏感議題，巧的是也都訪問到彭教授，如果綜合媒體所述，可以看出彭教授持平務實的態度：ICS可以是一種計算方法，至於如何適用，則是監理策略的層次（同理IFRS 17的適用亦與增資與否無關，因為那是政府的監理手段）；用淨值比來判斷清償能力，好像是用體重計來量身高，並不合宜。其實在當時，已經可以看出彭教授，在參酌各方面意見後，已充分掌握問題核心，出招也能兼顧理論與實務，而且挺有幽默感。

陳冲指出，經過三年的折衝，2023／7／25金管會發布ICS的在地化及過渡措施，江湖上稱為台版ICS，其中將各種資產的風險係數都予以在地化（調低），雖比原先RBC的規定仍嚴，但給予緩衝期十五年，其作用有如小型地震次第釋放壓力，衝擊力自然減少。

兩天後，7／27彭教授投書報端，談保險業的監理指標問題，分析監理指標的前世今生與來龍去脈，結語提到「未來TW-ICS實施時，淨值比應該走入歷史，畢竟好指標一個就好。」

陳冲指出，凡此去年七月的措施與主張，應均符合本人2022／8／20在報紙專欄「燕瘦強穿環肥衣的ICS」的呼籲：「燕瘦環肥，各擅勝場，何必強穿同套華服」。

彭教授即將成為彭主委，在ICS問題上，主委在教授時代，就已經展現注重feasibility的特質，何況金管會在去年也已鋪下務實的基礎，應該不會有窒礙難行的意外。倒是主管機關既從善如流訂有「在地化、過渡化」的台版ICS，何不考慮我2022年另一建議：台版的IAIG，或許有人質疑，這豈不是一國兩制？事實上，美國的NAIC（各州保險監理官組織）對類似議題，長期以來不就是一國兩制？

陳冲指出，黑貓白貓，能抓鼠的就是好貓。