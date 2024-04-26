交通部中央氣象署中午針對10個縣市發布大雨特報，預計持續至晚上，提醒山區慎防坍方與落石，低窪地區則小心淹水。
氣象署針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島及澎湖縣發布大雨特報，影響時間自26日上午至晚上。
氣象署表示，受鋒面影響易有短延時強降雨，今日新竹至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及土石流。
交通部中央氣象署中午針對10個縣市發布大雨特報，預計持續至晚上，提醒山區慎防坍方與落石，低窪地區則小心淹水。
氣象署針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島及澎湖縣發布大雨特報，影響時間自26日上午至晚上。
氣象署表示，受鋒面影響易有短延時強降雨，今日新竹至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及土石流。
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