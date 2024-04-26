台北市政府26日舉行「113年災害防救演習」，針對台北市發生大規模震災辦理實兵演練，採半預警、無腳本、不壓縮時序方式，於士林、北投兩區進行建物倒塌、火災、車禍、大量傷病患等人命救助，場面十分逼真。（趙雙傑攝）

台北市政府26日進行「2024年災害防救演習」，針對台北市發生大規模震災辦理實兵演練，採半預警、無腳本、不壓縮時序方式，於士林、北投兩區進行。另外，這次演習也邀請了日本東京搜救隊、新加坡民防部隊、美國加州搜救隊及國軍相關單位共同參演。市長蔣萬安表示，救災同仁們都應該把平時的訓練好好展現，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度做好萬全的準備，相信就能夠因應災害來臨時的狀況。

蔣萬安表示，今天的實兵演練與過往最大的不同，就是採取無預警的方式現場下達指令，並且即刻做應變，來貼近最貼近真實災害發生時的各種模擬情境。他強調，從3月至今已經進行了4場模擬演練，今天就是把平時沙盤推演的各項操作實際展現出來。

蔣萬安也提及，今天的實兵演練，也特別邀請包括日本東京搜救隊、新加坡的民防部隊，以及美國加州搜救隊一起參與演練，模擬屆時當真實災害發生時，需要包括各國所派遣的援救隊，當他們落地後，怎麼樣來協助這些支援力量跟相關資源，能夠投入整個救災行列，所以這個部分也是跟過往其他有很大的不同。

由於去年2月發生土耳其7.6強震，第一時間台北市政府也派了兩梯次的搜救隊，赴土耳其給予即刻的救援，而北市的特搜隊一到現場，也跟美國的特搜隊即刻的配合，分別運作。也得到國際間很大的肯定，所以大家都把很多過去面對災害發生所有累積的經驗，以及實際到世界各城市或災害發生處，所累積的經驗帶回來，希望能夠對於台灣、台北市災害時，能夠把過往的經驗發揮出來，將可能的災害風險降到最低。

蔣萬安也提醒所有市府同仁，做這些沙盤推演兵棋演練，其實就是要秉持著料敵從寬、禦敵從嚴的態度，做好萬全的準備，就是面對災害來時最好的應變作為，所以另外一個很重要就是防災重於救災，「把預防準備做好，我相信就能夠因應災害來臨時的狀況。」

台北市政府26日舉行「113年災害防救演習」，針對台北市發生大規模震災辦理實兵演練，採半預警、無腳本、不壓縮時序方式，於士林、北投兩區進行建物倒塌、火災、車禍、大量傷病患等人命救助，場面十分逼真。（趙雙傑攝）

台北市政府26日舉行「113年災害防救演習」，選定士林官邸為防災公園，參加演習人員配合領取救難物資。（趙雙傑攝）